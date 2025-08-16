CANLI SKOR ANA SAYFA
Ndidi bekleniyor

Ndidi bekleniyor

Konferans Ligi'nin rövanşında zayıf rakibi karşısında savunmada zor anlar yaşayan Kara Kartal oyun anlayışı ile hayal kırıklığı yaşatmaya devam ederken, Ndidi'nin bir an evvel takımı toparlaması bekleniyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Ndidi bekleniyor

Beşiktaş'ta istikrarsızlığa çare aranıyor. Yeni sezonda aynı hataları tekrarlamamak ve bir daha kötü günler yaşamamak için transfer yapan, ekonomik olarak daha güçlü olmak için projeler üreten, hazırlık aşamasında kilometreyi sıfırlayıp yeni bir sayfa açan Kara Kartal'da tutarsız oyun kurgusu ve yaşanılan acemilikler hala sürüyor. Yeni isimlerin henüz taktiksel oyuna ve takıma uyum sağlayamaması ve gidenlerin performansını aratması dikkat çekiyor. Benfica'dan kiralanan sol bek Jurasek ve büyük ümitlerle transfer edilen Arroyo'nun istenilen düzeyde olmaması kredisini yavaş yavaş tüketen Teknik Direktör Solskjaer'i de kara kara düşündürüyor. Orkun yanında iyi bir partner ararken, Rafa'nın geçtiğimiz sezon performansına ulaşamaması gözlerden kaçmıyor. Masuaku ve Gedson gibi isimlerin yokluğunun fark ediliyor olması, savunma becerisi ve futbol aklı ile tanınan Ndidi'yi işaret ediyor.

