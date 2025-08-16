CANLI SKOR ANA SAYFA
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Beşiktaş'a ziyaret!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Beşiktaş'a ziyaret!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş'ı ziyaret etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 14:24 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 14:28
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Beşiktaş'a ziyaret!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Nevzat Demir Tesisleri'ndeki makamında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı ağırladı.

Solskjaer, Türk futbolundaki güncel konular hakkında Montella ile görüş alışverişinde bulundu.

Teknik Direktör Solskjaer, görüşmenin sonunda A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya ismi yazılı Beşiktaş forması hediye etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, siyah-beyazlıların antrenmanı öncesinde Beşiktaşlı futbolcularla da bir süre sohbet etti.

