A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Beşiktaş'a ziyaret!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Nevzat Demir Tesisleri'ndeki makamında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı ağırladı.

Solskjaer, Türk futbolundaki güncel konular hakkında Montella ile görüş alışverişinde bulundu.

Teknik Direktör Solskjaer, görüşmenin sonunda A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'ya ismi yazılı Beşiktaş forması hediye etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, siyah-beyazlıların antrenmanı öncesinde Beşiktaşlı futbolcularla da bir süre sohbet etti.