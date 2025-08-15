CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Hudson-Odoi hamlesi! Sancho olmazsa...

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Hudson-Odoi hamlesi! Sancho olmazsa...

Beşiktaş yönetimi, Jadon Sancho'da yaşanan belirsizliğin ardından Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ın gözde oyuncusu Callum Hudson-Odoi’yi kadrosuna katmak için harekat başlattı. İşte detaylar... | Son dakika BJK transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Hudson-Odoi hamlesi! Sancho olmazsa...

Beşiktaş yönetimi teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in talimatı doğrultusunda sol kanat transferini bir an önce bitirmek istiyor. Bir yandan taraftarların kadroda görmeyi çok istediği Jadon Sancho'nun vereceği karar beklenirken, diğer yandan Nottingham Forest'te forma giyen Callum Hudson-Odoi için düğmeye basıldı. Siyah-beyazlı yönetimin hem İngiliz ekibi hem de yıldız oyuncu ile görüşmelere başladığı belirtildi.

DEVLER TAKİPTE

Piyasa değeri 25 milyon euro olan Gana asıllı İngiliz kanat oyuncusu Avrupa'nın dev ekiplerinin de radarında. Beşiktaş'ın bu transferde rakiplerinin Roma, Napoli ve Manchester United olduğu aktarıldı. Haziran 2026'da sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu geçen sezon 36 maçta, 5 gol, 3 asistlik performansla 8 gole katkıda bulunmuştu. Chelsea'nin altyapısında yetişen Hudson-Odoi 2022-23 sezonunda Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen'de forma giymişti.

F.Bahçe'den Brozovic sürprizi! Transfer Hakan Çalhanoğlu'na bağlı
Beşiktaş
