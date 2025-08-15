TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Hudson-Odoi hamlesi! Sancho olmazsa...

Beşiktaş yönetimi teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in talimatı doğrultusunda sol kanat transferini bir an önce bitirmek istiyor. Bir yandan taraftarların kadroda görmeyi çok istediği Jadon Sancho'nun vereceği karar beklenirken, diğer yandan Nottingham Forest'te forma giyen Callum Hudson-Odoi için düğmeye basıldı. Siyah-beyazlı yönetimin hem İngiliz ekibi hem de yıldız oyuncu ile görüşmelere başladığı belirtildi.

DEVLER TAKİPTE

Piyasa değeri 25 milyon euro olan Gana asıllı İngiliz kanat oyuncusu Avrupa'nın dev ekiplerinin de radarında. Beşiktaş'ın bu transferde rakiplerinin Roma, Napoli ve Manchester United olduğu aktarıldı. Haziran 2026'da sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu geçen sezon 36 maçta, 5 gol, 3 asistlik performansla 8 gole katkıda bulunmuştu. Chelsea'nin altyapısında yetişen Hudson-Odoi 2022-23 sezonunda Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen'de forma giymişti.