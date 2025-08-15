Onana Brezilya’ya

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Jean Onana ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Güney Amerika temsilcisi Vasco da Gama'nın 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi. Anlaşma sağlandığı takdirde Brezilya ekibinin Kamerunlu futbolcunun sadece maaşını üstleneceği aktarıldı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.