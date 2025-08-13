CANLI SKOR ANA SAYFA
Sancho planları

Sancho planları

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın takımda görmek istediğini vurguladığı Jadon Sancho için yoğun mesai harcanıyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Sancho planları

Orkun Kökçü, Tammy Abraham ve Wilfred Ndidi gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş, bir başka ünlü yıldız Jadon Sancho'yu da transfer etmek için çaba harcıyor. Manchester United'dan ayrılması kesinleşen Sancho için siyah-beyazlı camiada heyecan yaşanıyor. Başkan Serdal Adalı'nın transferini istediklerini açıkladığı İngiliz futbolcuya İtalya'dan ciddi talipler bulunuyor. İtalya Serie A ekipleri İnter, Juventus ve Roma'nın teklif götürdüğü Sancho'nun kariyeriyle alakalı karar aşamasında olduğu vurgulandı.

Inter, Juventus ve Roma ile iletişim halinde olan 25 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş resmi olarak devreye girdi. Hem Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı hem de Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in kadroda görmeyi çok istediği Jadon Sancho'nun ilk planının Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmak olduğu belirtildi. İtalya Serie A'da oynamaya sıcak bakan başarılı futbolcunun karar aşamasında olduğu dile getirildi. Ancak Beşiktaş'ın da tüm şartlarını zorlayarak hızlıca transferi bitirmeye çaba harcadığı aktarıldı.

5 MİLYONU AŞAN MESAJ

Başkan Serdal Adalı'nın Jadon Sancho konusundaki açıklamasının ardından Beşiktaş taraftarları harekete geçti. Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medya üzerinden Jadon Sancho için mesajlar atmaya başladı. İngiliz yıldızı kadrolarında görmek isteyen taraftarlar, 5 milyon aşkın mesajlar ses getirdi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İnter, Juventus ve Roma'nın listesinde olan Jadon Sancho, ilk etapta Avrupa'da 5 büyük ligde ilerlemeyi düşünüyor. İnter ve Juventus'la temas kuran Sancho, ilk görüşmeleri yaptı. Roma'nın ise Manchester United'a satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi sunduğu vurgulandı. Beşiktaş'ın da takipte olduğu bildirildi.

"COME TO BEŞİKTAŞ"

Beşiktaş taraftarları kendileriyle klasikleşen 'Come to Beşiktaş' mesajıyla Jadon Sancho'ya seslendi. Daha önce Quaresma, Pepe, Adriano gibi ünlü yıldızlar için benzer sloganı paylaşan Beşiktaş taraftarları, benzer bir yöntemi Jadon Sancho için de denemeye başladı.

CHELSEA'DE BAŞARILI OLDU

Jadon Sancho, 2024-25'te Chelsea'de başarılı bir grafik sergiledi. Manchester United'dan Chelsea'ye kiralık olarak geçen 25 yaşındaki futbolcu, 41 resmi maçta 5 gol atarken 10 asist yaptı, 15 gole katkı sundu. Sancho, Chelsea formasıyla UEFA Konferans Ligi'nde de şampiyonluk yaşadı.

