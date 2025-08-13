Alternatif Rowe

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Siyah-beyazlılar transferde yoğun mesai harcıyor. Kanat transferinde hızlı davranmak isteyen Beşiktaş'ta Jonathan Rowe alternatif isim olarak belirlendi. Rowe'un Marsilya ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Ligue 1 ekibinin 22 yaşındaki kanat oyuncusunu satmak istediği belirtildi. Genç yıldızla Avrupa'da bazı kulüplerin de ilgilendiği bildirildi.

Marsilya'nın transfer bütçesi açmak için İngiliz yıldız Jonathan Rowe'u elden çıkarma planları yaptığı dile getirildi. Özellikle İngiltere'de Norwich City formasıyla yıldızını parlatan ve istikrarlı bir performans sergileyen genç kanat oyuncusu, transfer durumuyla alakalı gelişmeleri yakından takip ediyor. 2003 doğumlu futbolcunun piyasa değeri de 12 milyon euro olarak gözüküyor.

De Zerbi tutmak istiyor

Marsilya Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Jonathan Rowe'u kadrosunda tutmak istiyor. İtalyan çalıştırıcı, "Takımda herkes Rowe'dan memnun" diye konuştu.

Joel Ordonez detayı

Marsilya kanat oyuncusu Ordonez'i istiyor. Brugge'ün 28 milyon euro talep etmesi nedeniyle Marsilya bütçe arıyor. Fransız ekibi, Rowe konusunda tekliflere açık.