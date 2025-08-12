Kerem bizi istiyor

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Kerem Aktürkoğlu'nu daha önce istediklerini belirten Adalı, şu ifadeleri kullandı: "Orkun Kökçü için Benfica ile görüşürken Kerem konusunu da konuştuk. Bırakmak istemediklerini söylediler. Benfica, Kerem'in Türkiye'ye gelecekse Beşiktaş'ta oynamak istediğini biliyor. Ama bugün için Beşiktaş'ın Kerem Aktürkoğlu ile ilgilendiği konusu doğru olmaz.

ÖNEMLİ OLAN SÜPER LİG

Beşiktaş için çok zor bir dönemde göreve geldik. Göreve geldiğimizden bu yana ekonomik ve sportif hedeflerine ulaştırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Birinci önceliğimiz Süper Lig'de şampiyon olmak. Bayağıdır şampiyon olmuyoruz. Konferans Ligi kısmı takım oturduktan sonra, beklediğimiz sonuçları almaya başladıktan sonra çıkar. 60 takıma bakınca ben de burada final oynarız diyorum ama önceliğimiz hayalimiz Süper Lig'de şampiyonluk."

ÖNCELİĞİMİZ SOL AÇIK VE SAĞ BEK

İlk 11'e katkı sağlayacak 4 üst düzey oyuncu transfer ettik. Transferde önceliğimiz bugün itibariyle sol açık ve sağ bek. Önce takımın iskeletini tamamlayacağız daha sonra genç oyunculara yöneleceğiz. Şu anda planladığımız eksikleri tamamlayacağız. Yerli oyuncularla ilgili çalışıyoruz. Avrupa'da oynayan 60-70 tane oyuncu belirledik. Elene elene 4-5 futbolcu kaldı Beşiktaş'ta oynayabilecek. Bu dönemde yerli takviyemiz olacak. Bunların üzerine yoğunlaşıyoruz. Basın mensuplarından ricam, rakam yazmamanız.

PLANLANAN ŞEKİLDE GİDİYOR

Dikilitaş projesi adım adım gidiyor. Emlak Konut'la sözleşme imzalandı. İlgili devlet dairelerinden gerekli izinlerin alınmasına başlandı. Camiamızın içi rahat olsun. Proje, belirlediğimiz plan dahilinde ilerliyor. Dikilitaş ve benzer projeler, hem borçların ödenmesinde hem de istediğimiz takım kadrosunun oluşmasında önemli olacak.

SANCHO'YU ÇOK İSTİYORUM

Sancho'yu camianın istediği kadar ben de çok istiyorum. Önemli olan bizim çok istememiz değil. Birincisi futbolcunun Türkiye'ye gelmek istemesi çok önemli. İkincisi bizim de bir bütçemiz var. Gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Sancho gibi futbolcular, genellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımları tercih ediyorlar.

CHAMBERLAIN YÜZÜNDEN

Beşiktaş'ın Kyle Walker Peters transferi, Alex Oxlade-Chamberlain'in oyuncuya kulüp hakkında olumsuz bilgiler vermesi nedeniyle son anda iptal oldu. Oxlade- Chamberlain, Kyle Walker-Peters'a Beşiktaş ile ilgili kötü konuşmuş. Oxlade ile konuştum, 'Hayır söylemedim' diyor ama Walker-Peters'ın menajeri söylediğini ifade etti.

SOLSKJAER'İN ARKASINDAYIZ

Solskjaer'in kararının arkasındayız. Daha ilk lig maçına çıkmadan hoca gönderme konuşuluyor. Kendisine süre vereceğiz. Psikolojik ve mental olarak diplerdeyken taşın altına elini koyan, kaçmayan hocanın elbette bir kredisi olacak. Transferleri tamamlayınca artık top hocada olacak. Büyük takım oyunu oynayan bir takımı kendisinden bekleyeceğiz.

KARTAL'IN EFSANESİ OLACAK

Orkun Kökçü, bizim için bir transferden daha fazlası. Transferde gösterdiği duruş, karakteri ve her şeyiyle çok sevdiğimiz Beşiktaş'ın evladı. Orkun'a Beşiktaş forması giydirmek bize nasip oldu. Orkun, bir Beşiktaş efsanesi olacak. Kupalar ve şampiyonluklar kazanacak. Beşiktaş tarihinde yerini alacaktır.

RIDVAN'LA GÖRÜŞÜYORUZ

Rıdvan Yılmaz ile görüştük. Biten ne bir transfer var ne de resmiyete dökülen bir şey var. Menajeri ve kulübü ile görüşüyoruz ama resmiyet kazanma durumu yok şu anda. Ben kendimi alkışlatmak istesem, geçmişte yaptıkları gibi 30-35 yaş aralığındaki oyuncuları buraya doldurur ve transferi bitirmiş olurdum.