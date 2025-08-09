Rıdvan ısrarı

Beşiktaş, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı. 24 yaşındaki milli sol bek için İskoç ekibi Rangers ile görüşmeler devam ederken, siyah-beyazlılar genç oyuncuyla anlaşmaya vardı. Rangers'ın 3 milyon euro bonservis talebinde ısrarcı olduğu öğrenilirken, Beşiktaş bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Öte yandan Rıdvan Yılmaz'a sadece Beşiktaş değil, Avrupa'dan da ciddi ilgi var. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun transfer için devreye girdiği belirtilirken, bazı Bundesliga ve Serie A kulüplerinin de oyuncuyu takip ettiği ifade ediliyor. Beşiktaş taraftarı ise altyapıdan yetişen ve Avrupa'ya transfer olan genç yıldızın, yeniden siyah-beyazlı formayı giymesini dört gözle bekliyor