Jadon Sancho için ilk temas kuruldu

Beşiktaş, transfer gündemindeki Jadon Sancho için ilk adımı attı. Rudy Galetti'nin haberine göre, siyah-beyazlılar, Manchester United'ın İngiliz yıldızının maaş beklentileri ve olası transfer şartlarıyla ilgili bilgi aldı. Geçen sezonu Chelsea'de kiralık geçiren Sancho, 41 maçta 5 gol ve 10 asistlik performans sergiledi