CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Jadon Sancho için ilk temas kuruldu

Jadon Sancho için ilk temas kuruldu

Beşiktaş, transfer gündemindeki Jadon Sancho için ilk adımı attı. Rudy Galetti'nin haberine göre, siyah-beyazlılar, Manchester United'ın İngiliz yıldızının maaş beklentileri ve olası transfer şartlarıyla ilgili bilgi aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jadon Sancho için ilk temas kuruldu
Beşiktaş, transfer gündemindeki Jadon Sancho için ilk adımı attı. Rudy Galetti'nin haberine göre, siyah-beyazlılar, Manchester United'ın İngiliz yıldızının maaş beklentileri ve olası transfer şartlarıyla ilgili bilgi aldı. Geçen sezonu Chelsea'de kiralık geçiren Sancho, 41 maçta 5 gol ve 10 asistlik performans sergiledi
F.Bahçe'den sağ kanada ekonomik formül!
F.Bahçe'ye sürpriz Sabitzer teklifi!
DİĞER
Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa'nın devlerine fark attı! Süper Lig devleri zirvede...
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir"
F.Bahçe'den Ali Şansalan tepkisi!
G.Saray'dan kaleci hamlesi! Buruk'la görüştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Ali Şansalan tepkisi! F.Bahçe'den Ali Şansalan tepkisi! 01:37
Buruk'tan Barış Alper yorumu! Buruk'tan Barış Alper yorumu! 01:37
Son şampiyon kaldığı yerden devam etti! Son şampiyon kaldığı yerden devam etti! 01:37
VAR'dan kırmızı kart çıktı! VAR'dan kırmızı kart çıktı! 01:37
G.Saray lehine 2 kez penaltı kararı! G.Saray lehine 2 kez penaltı kararı! 01:37
Beşiktaş'tan Ndidi için özel tanıtım videosu! Beşiktaş'tan Ndidi için özel tanıtım videosu! 01:37
Daha Eski
Buruk'tan maç öncesi ayrılık açıklaması! Buruk'tan maç öncesi ayrılık açıklaması! 01:37
F.Bahçe ayrılığı açıkladı! F.Bahçe ayrılığı açıkladı! 01:37
G.Saray'dan kaleci hamlesi! Buruk'la görüştü G.Saray'dan kaleci hamlesi! Buruk'la görüştü 01:37
G.Saray'a iyi haber! O isme talip çıktı G.Saray'a iyi haber! O isme talip çıktı 01:37
Tadic'in yeni takımı belli oldu Tadic'in yeni takımı belli oldu 01:37
Oranlar güncellendi! İşte F.Bahçe'nin Feyenoord'u eleme ihtimali Oranlar güncellendi! İşte F.Bahçe'nin Feyenoord'u eleme ihtimali 01:37