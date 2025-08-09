CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Abraham’dan tarihi dokunus

Abraham’dan tarihi dokunus

Beşiktaş’ın yeni santrforu Tammy Abraham, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick’s karşısında sahne aldı. İlk 45 dakikada yaptığı hat-trick ile Kara Kartal’ın tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Abraham’dan tarihi dokunus
Siyah beyazlı takım kendinden daha zayıf ekip olsa da St Patricks'i deplasmanda ilk yarıda bulduğu gollerle farklı yenerek rahat bir nefes aldı. Atılan gollerden çok, Orkun, Rafa, Mario ve Abraham'ın birbirleriyle daha uyumlu performans sergilemeleri dikkat çekiciydi. İngiliz golcü attığı 3 golle kariyerine hem bir başka hat-trick yazdırdı. Hem de Beşiktaş ile güzel bir başlangıca imza attı. Kuşkusuz camia ile birlikte yönetim ve teknik heyetin bu morale çok ihtiyacı vardı. Abraham, Beşiktaş ile ilk 3 resmi maçta toplam 4 gol atarak sezona etkileyici bir giriş yaparken, bu performansı onun için sürpriz değildi. Kariyerinde daha önce de hat-trick'lere imza atan İngiliz golcü, 2019'da Chelsea formasıyla Premier Lig'de Wolverhampton karşısında üç gol birden atmış, 2022'de ise Roma'nın Serie A'da Lazio'ya karşı aldığı derbi galibiyetinde yine hat-trick ile parlamıştı. Tammy Abraham, şimdiden takımın hücum yükünü sırtlayan isim konumuna geldi.
