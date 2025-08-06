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Beşiktaş'ta bir transfer hamlesi daha sol bek için gelecek. Sol bekte David Jurasek'in yanına mutlaka bir ismi getirmeyi planlayan Kara Kartal'da Rıdvan Yılmaz sesleri daha yüksek duyulmaya başlandı. 24 yaşındaki sol bekin Beşiktaş'a geri dönmek istemesi ve Rangers'tan ayrılmaya sıcak bakması siyah-beyazlıların elini güçlendirdi. Rıdvan Yılmaz'ın yeniden Dolmabahçe'de Beşiktaş taraftarlarının önünde maça çıkmak istediği vurgulandı. Genç yıldız, 2022 yılında İskoç kulübü Rangers'a 4 milyon euroya satılmıştı.

Ailesinden onay

Kara Kartal'da sol bek transferinde öne çıkan Rıdvan Yılmaz'ın ailesi de önemli faktör oldu. Genç sol bekin ailesinin İstanbul'a geri dönüp Beşiktaş forması giymesi konusunda destek verdiği kaydedildi. 24 yaşındaki futbolcu da çok sevdiği Beşiktaş'ta tekrar oynama şansını kaçırmak istemiyor.

Şampiyonluk kadrosunda vardı

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'ın en son şampiyon olduğu 2020-21 sezonunda kadroda yer alıyordu. Aynı zamanda Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluklarında da yer alan Rıdvan, 2020-21 sezonunda 21 resmi maça çıkarken 1 gol attı, 2 asist yaptı.