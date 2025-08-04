CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a gençlik aşısı! Lesley Ugochukwu için kiralama formulü

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a gençlik aşısı! Lesley Ugochukwu için kiralama formulü

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a Chelsea'nin genç yıldızı önerildi. Siyah beyazlıların Fransız ön liberoyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği iddia edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a gençlik aşısı! Lesley Ugochukwu için kiralama formulü

Fransız ön libero Lesley Ugochukwu, Beşiktaş'a önerildi. Yönetimin, 21 yaşındaki genç oyuncuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı düşündüğü öğrenildi. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Ugochukwu, kariyerinin önemli yıllarını Chelsea'de geçiriyor.

Genç futbolcunun 2030 yılının yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Chelsea, Ugochukwu'yu 2023 yılında Rennes'ten 27 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Geçen sezon Southampton'da kiralık olarak forma giyen Fransız oyuncu, burada 31 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.

Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş yönetiminin, genç ön liberoyu takıma kazandırmak adına kiralama formülünü ön planda tuttuğu belirtiliyor. Siyah-Beyazlı taraftarlar, orta sahaya hem genç hem de yetenekli bir oyuncunun katılması halinde takımın orta saha dinamiklerinin önemli ölçüde güçleneceğini düşünüyor. Ugochukwu'nun top tekniği, oyun görüşü ve defansif katkılarının, Kara Kartal'a orta saha rotasyonunda farklı bir soluk getireceği düşünülüyor.

Reklam-Türk Telekom
Beşiktaş ve F.Bahçe o isim için devrede!
DİĞER
Latife'nin gelişiyle konakta yeni sırlar ortaya çıkıyor! Aile Saadeti'nde yeni misafir dengeleri değiştiriyor
Siber Vatan'ı hedef alan 3 büyük algı operasyonu etki ajanlarının elinde patladı
Samsunspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
F.Bahçe'den G.Saray'a Osimhen yanıtı! Sambacı yıldız geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Feyenoord mesaisini sürdürdü F.Bahçe Feyenoord mesaisini sürdürdü 14:29
Beşiktaş ve F.Bahçe o isim için devrede! Beşiktaş ve F.Bahçe o isim için devrede! 14:05
Beşiktaş'ta St. Patrick's mesaisi Beşiktaş'ta St. Patrick's mesaisi 13:37
Bengisu Avcı'dan tarihi başarı! Bengisu Avcı'dan tarihi başarı! 13:18
Beşiktaş’tan Bennacer hamlesi! Beşiktaş’tan Bennacer hamlesi! 13:13
F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu! 12:55
Daha Eski
F.Bahçe 2 ismi birden İstanbul'a getiriyor! F.Bahçe 2 ismi birden İstanbul'a getiriyor! 12:51
F.Bahçe'de flaş ayrılık iddiası! F.Bahçe'de flaş ayrılık iddiası! 11:36
Judoda madalya "İtalyan ekolü"yle gelecek Judoda madalya "İtalyan ekolü"yle gelecek 11:34
Sivasspor'da hedef Süper Lig'e geri dönmek Sivasspor'da hedef Süper Lig'e geri dönmek 11:26
Biber'in hedefi daha büyük başarılar Biber'in hedefi daha büyük başarılar 11:22
Fatih Sonkaya'nın favorisi F.Bahçe Fatih Sonkaya'nın favorisi F.Bahçe 11:18