TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a gençlik aşısı! Lesley Ugochukwu için kiralama formulü

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Fransız ön libero Lesley Ugochukwu, Beşiktaş'a önerildi. Yönetimin, 21 yaşındaki genç oyuncuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı düşündüğü öğrenildi. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Ugochukwu, kariyerinin önemli yıllarını Chelsea'de geçiriyor.

Genç futbolcunun 2030 yılının yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Chelsea, Ugochukwu'yu 2023 yılında Rennes'ten 27 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Geçen sezon Southampton'da kiralık olarak forma giyen Fransız oyuncu, burada 31 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.

Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş yönetiminin, genç ön liberoyu takıma kazandırmak adına kiralama formülünü ön planda tuttuğu belirtiliyor. Siyah-Beyazlı taraftarlar, orta sahaya hem genç hem de yetenekli bir oyuncunun katılması halinde takımın orta saha dinamiklerinin önemli ölçüde güçleneceğini düşünüyor. Ugochukwu'nun top tekniği, oyun görüşü ve defansif katkılarının, Kara Kartal'a orta saha rotasyonunda farklı bir soluk getireceği düşünülüyor.