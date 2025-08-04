Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor | CANLI

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam ediyor. Siyah-beyazlılar, 3. eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmeyi geçmesi durumunda ise play-off turunda mücadele etme hakkı kazanacak.

UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılıyor. İşte Beşiktaş'ın St. Patrick's'i elemesi halinde karşılaşabileceği muhtemel rakipler:

Lausanne Sport (İsviçre) / Astana (Kazakistan)

Dinamo City (Arnavutluk) / Hajduk Split (Hırvatistan)

Spartak Trnava (Slovakya) / Universitatea Craiova (Romanya)

Polissya (Ukrayna) / Paksi (Macaristan)

Kauno Zalgiris (Litvanya) / Arda (Bulgaristan)

Beşiktaş, St. Patrick's'i elemesi durumunda bu eşleşmelerin kazananlarından biriyle play-off turunda karşı karşıya gelecek.

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