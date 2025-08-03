Solskjaer'in sistemi

Siyah beyazlı kulübe adım attığı günlerde havası sönmüş, morali sıfırlanmış takımı "hücumda hızlı ve uzun oynayacağız. Çapraz ve ara paslarla sonuca gideceğiz. Savunma ve orta sahada rakipten topu alıp hemen oyuna sokacağız" diyerek yeniden ayağa kaldıran ve büyük karşılaşmalarda istediği sonuçları alan Norveçli çalıştırıcı hazırlık ve Shakhtar maçlarında oynattığı sistem ile büyük eleştiri aldı. Temposuz, rakibi ısırmadan yaptırdığı takım ve alan savunması ise dikkat çekti. Solskjaer'in tercihi 4-2-3-1 defansif olarak görünse de kanatlar ve bekler ataklara katıldıkları için oldukça esnek bir sistemdir. Savunmada 4-5-1'e döner ki topa hâkimiyet kurmak ve orta saha alanını kontrol ederek rakip atakları durdurmak için yapılır. Tek forvet gelen topları toplarken, hızlı ve güçlü olmalıdır. Santrfor ve çift pivot (ön libero) oyun kurucuya boş alan yaratmalıdır. Ters kanatlar devreye girmelidir. İşte bunların hiçbirini bu kadro Shakhtar karşısında uygulayamadı.