Zirve Solskjaer'in

Siyah-beyazlılarda 12 maça çıkan Van Bronckhorst 21 puan topladı. Solskjaer ise 16 karşılaşmada 28 puan elde etti. Ara dönemde Topraktepe 7 maçta 10 puan aldı. Norveçli teknik adamı yeni sezona taşıyan dev maçlar ve derbiler oldu

BRONCKHORST-TOPRAKTEPE

Bu sezon ligde 35 maç oynayan siyah beyazlılar 59 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş, Van Bronckhorst ile 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 6 galibiyete ulaştı. Bu galibiyetlerin 3'ü üst üste geldi. Hollandalı teknik adam son 4 maçında 3 yenilgi 1 beraberlik aldı ve görevi yardımcısı Serdar Topraktepe'ye bırakmak zorunda kaldı. Topraktepe ise 7 maça çıktı. 4 beraberlik, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ile 10 puan topladı. Bronckhorst ile Topraktepe toplamda 19 maçta 31 puana imza attı.

4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Antalya deplasmanında alınan beraberlikten sonra 4 maçlık galibiyet serisi Norveçli çalıştırıcıyı zirveye taşıdı. Şimdiye kadar takımın başında ligde 16 karşılaşmaya çıkan Ole, 8 kez sahadan sevinçle ayrıldı, 4 mağlubiyet 4 de beraberlik elde etti. Toplamda 28 puana ulaşan Solskjaer, eğer son hafta oynanacak kritik Bodrum maçını kazanırsa 17 maçta 31 puan toplayacak ve zirvenin sahibi olacak. Norveçli teknik adamın en büyük artısı ise 3 derbiden de zaferle ayrılması oldu.