TRANSFER HABERİ - Amdouni'nin menajerinden Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Burnley'in İsviçreli golcüsü Zeki Amdouni ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Takvim'de yer alan habere göre; sezonu kiralık olarak Benfica'da geçiren yıldız futbolcunun menajeri Paul Bollendorff oyuncusunun geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bollendorff,"Zeki Amdouni için Beşiktaş ile iletişim halindeyiz. Şu an belli olmasa da Beşiktaş'a transfer olma ihtimali var. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı. Burnley'in, 2028 yılına kadar kontratı bulunan Amdouni için 20 milyon Pound istediği ve bu talebin Benfica'ya çok geldiği de gelen haberler arasında.

43 MAÇA ÇIKTI!

Bu sezon Portekiz ekibiyle 43 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.