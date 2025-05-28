Beşiktaş'ta Sipay Bodrum FK maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşarak sezonu noktalayacak olan Beşiktaş, iki günlük iznin ardından 28 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklara başladı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürülen idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah beyazlılar, Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 29 Mayıs Perşembe günü saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.