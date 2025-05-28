4 yıldız kalacak

Takıma katıldıktan sonra olumlu bir hava getiren ancak ilerleyen haftalarda dilediği sonuçları alamayan Ole Gunnar Solskjaer, gelecek sezon iddialı bir takım yaratmanın çalışmalarını yapıyor. Sezon içerisinde takıma ilaç değil ameliyat gerektiğini belirten Norveçli çalıştırıcı, takımı büyük oranda değiştirmek istiyor. Başkan Serdal Adalı ile bir görüşme gerçekleştiren Solskjaer, takviye istediği bölgeleri belirtirken net bir liste sundu. BU sezon takımın elle tutulur nadir isimlerinden olan Mert Günok, Masuaku, Gedson Fernandes ve Rafa Silva'nın dışındaki tüm oyuncuların elden çıkartılabileceğini belirten Solskjaer, bu dört ismin üzerine takımı kuracak. Forvet, orta saha, kanat ve bek transferi talep eden Norveçli çalıştırıcı gidecek isimlere göre stopere de takviye talep edecek. Buradaki en kilit isimler Ciro İmmobile, Ernest Muçi ve Al Musrati'nin satışı olacak.