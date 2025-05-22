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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Zeki Çelik kapışması! İngiliz ekibi de peşinde

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Zeki Çelik kapışması! İngiliz ekibi de peşinde

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sağ bek bölgesi için Zeki Çelik ismi ön plana çıktı. Siyah beyazlılar, milli oyuncuyu kadrosuna katmak için İngiliz ekibiyle transfer yarışına girdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 09:45 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 09:48
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Zeki Çelik kapışması! İngiliz ekibi de peşinde

Savunma hattına takviye yapması beklenen Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Sabah'ta yer alan habere göre; Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah beyazlı yönetim Roma forması giyen Zeki Çelik için harekete geçti.

İtalyan basını Messaggero, Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Zeki Çelik için Premier Lig ekibi Fulham da ilgileniyor. Fulham'ın milli oyuncu için İtalyan ekibine resmi bir teklif yapabileceği kaydedildi. Roma'nın Zeki Çelik için gelen teklifleri değerlendireceği gelen haberler arasında...

42 MAÇA ÇIKTI

Milli oyuncu bu sezon 42 maçta görev aldı. İstikrarlı performansıyla ön plana çıkan Zeki, 1 gol 3 asistlik katkı sağladı.

Başarılı sağ bek oyuncusunun İtalyan ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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