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Haberler Beşiktaş Fonda’ya müthiş teklif

Fonda’ya müthiş teklif

Beşiktaş'ın gelecek vaat eden yeni bir yıldız orta sahaya göz koyduğu iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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Fonda’ya müthiş teklif

Beşiktaş'ın gelecek vaat eden yeni bir yıldız orta sahaya göz koyduğu iddia edildi. Arjantinli kaynakların iddiasına göre, siyah-beyazlılar, Paraguaylı 23 yaşındaki yıldız Matias Galarza Fonda ile ilgileniyor. Beşiktaşlı kurmayların bir süredir izlediği genç yıldızın sözleşmesinde 6 milyon euro yazdığı öğrenildi. İddialara göre Kartal, Ajax'ın da gözdesi olan Paraguaylı oyuncu için Talleres kulübüyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.

Demir Ege ayın oyuncusu oldu

EŞIKTAŞ'TAN Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz performansıyla parmak ısırtıyor. Bu sezon 33 maçta forma giyen Demir Ege, 4 gol 2 asist üretti. Genç oyuncu, takımı Rio Ave'de ayın oyuncusu seçildi. Portekiz ekibi genç oyuncunun 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacağını açıklamıştı.

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