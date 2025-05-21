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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Jonas Wind ısrarı sürüyor! 10 milyon Euro bütçe ayrıldı

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Jonas Wind ısrarı sürüyor! 10 milyon Euro bütçe ayrıldı

Beşiktaş, Wolfsburg ile 1 yıl kontratı kalan Danimarkalı santrfor Jonas Wind için ısrarlarını sürdürüyor. Siyah beyazlı kulüp, 26 yaşındaki golcü için 10 milyon Euro bütçe ayırdı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Jonas Wind ısrarı sürüyor! 10 milyon Euro bütçe ayrıldı

Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında öncelik verdiği santrfor bölgesi için Jonas Wind'i kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılarda scout şefi Eduard Graf'ın önerisi, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de onayıyla yönetim harekete geçti. Alman ekibi Wolfsburg ile 1 yıl kontratı

kalan Danimarkalı oyuncunun temsilcileriyle yapılan ilk görüşmede düşünceleri alındı. Wind, transfere kapıyı kapatmadı ancak önceliğinin Avrupa olduğu iletildi.

Wolfsburg'dan ayrılması beklenen 26 yaşındaki santrfor, acele etmeden gelecek teklifleri görmek istiyor. Bu süreçte menajeriyle Beşiktaş arasındaki temaslar ise devam ediyor. Sabah'ta yer alan habere göre Siyah-beyazlılar, Wolfsburg ile bonservis pazarlığına girecek. Kartal'ın golcü transferine ayırdığı bütçe 10 milyon Euro.

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