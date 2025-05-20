Forvetler yatıyor Rafa atıyor

Kara Kartal'ın maestro şefi siyah-beyazlıları taşımaya devam ediyor. Sezon başından bu yana istikrarlı ve etkili performans sergileyen Rafa Silva futbol resitali sunuyor. Son Alanya maçında attığı gol ile siyah-beyazlıları mağlubiyetten kurtaran Portekizli yıldız Kartal'ı 3'ncülük yarışında tuttu. Taraftarın sevgilisi haline gelen 32 yaşındaki oyuncu, son beş maçta 4. kez ağları sarstı ve bu sezonki gol sayısını 18'e çıkardı ve takımın skor yükünü omuzlamaya devam etti.

GOLCÜLER SUSKUN

Immobıle, Beşiktaş formasıyla çıktığı son 40 maçta 19 gol atabildi. Bu gollerin 8'ini penaltıdan kaydetti. 6 milyon Euro'luk garanti ücretiyle Beşiktaş'ın en maliyetli ismi olan Ciro İmmobile'nin performansı hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. İmmobile'nin bir yıl daha kontratı bulunuyor. Öte yandan Beşiktaş'ta genç golcüler Semih ve Mustafa da beklentilerin uzağında kaldı. Tüm kulvarlarda 19 yaşındaki Kılıçsoy 4 gol atarken, 18 yaşındaki Hekimoğlu sadece 1 gol kaydetti.