Kartal yaralı

Süper Lig'de hem küme düşme potasını hem de üçüncülük mücadelesini ilgilendirdiğinden, skoru en çok merak edilen karşılaşması 1-1 berabere bitti. Siyah-beyazlılar alınan bu sonucun ardından üçüncü sırayı Samsunspor'a kaybetti. 40'da Hwang, Yusuf'un asistinde ağları havalandırarak Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda daha etkili olan siyah beyazlılar, 72'de Muçi'nin pasında Rafa Silva skoru eşitledi. 1-1

HAKEM FAUL DİYE İPTAL ETTİ

Portekızlı yıldızın golü öncesi orta hakem Türkmen VAR ile yaptığı diyalog sonrası santrayı gösterdi. Karşılaşmada uzatma dakikaları oynanırken Arroyo'nun asistinde Semih topu ağlara gönderdi ama Rafa Silva'nın pozisyon öncesinde yaptığı müdahaleye maçın hakemi tarafından faul olarak nitelendirdi ve gol geçersiz sayıldı. Pozisyon sonrası siyah-beyazlılar maçın hakemine büyük tepki gösterdi.

TRİBÜNLER DOLDU

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlı taraftarlar, müsabakanın oynandığı GAİN Park Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. Beşiktaşlı seyirciler karşılaşma öncesi ısınma esnasında futbolcuları tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, müsabaka boyunca coşkulu tezahüratlarla takımlarına desteklerken maç sonunda da Rafa Silva'yı alkışladı.

OLE'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşıktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, geçen hafta oynanan Adana Demirspor maçına göre kadroda üç değişikliğe gitti. Anneanesinin vefatı dolayasıyla Gedson'un yerine Joao Mario, Kart cezası biten Ersin Destanoğlu'nun yerine Mert Günok, Chamberlain'in yerine de Mustafa'ya ilk 11'de görev verdi. Salih, Ricardo, Onur, Tayyip, Emrecan, Necip Norveçli çalıştırıcıdan forma şansı bekledi.

İPTAL EDİLEN GOLE TEPKİ

Beşıktaş Kulübü, Alanyaspor karşılaşmasının ardından iptal edilen gol için büyük tepki gösterdi. Siyah-beyazlıların resmi X sitesinden yaptığı paylaşımda "İptal edilen golümüzdeki pozisyonun yakın çekimlerini ve tekrarını neden yayınlamadınız? beINSPORTS_TR Siz de golümüzü iptal ederken hangi açıları izlediniz? TFF_Org" diye tepki gösterdi. Sosyal medyadan da bu paylaşıma büyük destek geldi.

MUSTAFA ETKİSİZDİ

Teknık Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Alanyaspor maçında 11'de forma şansı verdiği Mustafa Erhan Hekimoğlu beklenen katkıyı veremedi. Genç futbolcu ikinci yarı öncesinde yerini Ernest Muçi'ye bıraktı. Norveçli çalıştırıcının ikinci yarıda şans verdiği Keny Arroyo ise ikinci yarı oyuna hareketlilik getirdi. Hocasının verdiği şansı iyi değerlendiren genç futbolcu saha içerisindeki mücadelesiyle de alkış aldı.