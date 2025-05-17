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Fernandes ısrarı
Beşiktaş, yıldız orta sahası Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'sini almaktaki ısrarını sürdürüyor. Portekiz basınında çıkan haberlere göre siyah-beyazlılar, başarılı orta saha oyuncusunun kalan yüzde 50'si için Benfica'ya 7 milyon euro teklif etti. Ancak Benfica'nın en az 20 milyon euro talep ettiği ve Beşiktaş'tan fiyat yükseltmesini istediği belirtildi.
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