Büyük bir farkla yeniden Beşiktaş başkanlığına seçilen Serdal Adalı, camiaya umut verdi. Yarıştığı rakibi Gürkan Aksoy'a 4 bini aşkın oy farkı atarak görevine 3 yıl daha devam edecek olan Başkan Adalı, istikrarsız günleri geride bıraktıklarını söyledi. Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen mazbata töreninde açıklamalarda bulunan Adalı, şöyle devam etti: "Bize verilen bu göreve ve emanete layık olacağız. Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bugünden itibaren Beşiktaş için gün, istikrar günüdür.

BÜYÜK BİR GURUR YAŞIYORUZ

Dün olduğu gibi bundan sonra da Beşiktaş'a hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemimizin Beşiktaş camiasına hak ettiği güzellikleri getirmesini diliyorum. Sadece 4 ay önce rekor oy sayısıyla bu göreve seçilmemizin ardından bir kez daha camiamızın güvenoyunu almamızın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu kadar büyük bir güvenle, Beşiktaş'ımızı bizlere bir kez daha emanet eden genel kurul üyelerimize en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki dönem Beşiktaş için yeniden yükseliş dönemi olacaktır."

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A ŞÜKRANLARIMI ARZ EDERİM

Başkan Serdal Adalı, "Ayrıca arayarak tebriklerini bizzat ileten Beşiktaş'ımızdan hiçbir konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da şahsım ve camiam adına şükranlarımı arz ederim. Önümüzdeki dönem Beşiktaş için yeniden yükseliş dönemi olacaktır. Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu.

SONUÇLAR HERKESE HAYIRLI OLSUN

Bize verilen bu göreve ve emanete layık olacağız. Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dün olduğu gibi bundan sonra da Beşiktaş'a hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugünden itibaren Beşiktaş için gün istikrar günüdür. Kaotik ve istikrarsız günler tamamen geride kalmıştır. Yönetim kurulunda yer alacak arkadaşlarımın hepsine mazbatalarının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.