Hedef 4’te 4

Bu sezon Süper Lig'de 8 Şubat-1 Mart arasında Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde ligde 4'te 4 yapan siyah-beyazlılar, bu başarısını tekrarlamak istiyor. Geride kalan 3 karşılaşmada Hatay, Adana Demir ve ezeli rakibi F.Bahçe'yi deviren siyah-beyazlılar, bu hafta Alanya'yı devirirse yine 4'te 4 yapmış olacak ve üçüncü sıradaki yerini koruyacak.

OLE BİLETİNİ KESTİ

Geçen sezon büyük umutlarla takıma katılan ancak beklentilerin altında kalan Ernest Muçi, gelecek sezon takımda düşünülmüyor. Birlikte transfer edildiği Al Musrati gibi gönderilmesi beklenen Arnavut futbolcu için teklif bekleniyor. Muçi için 10 milyon Euro ödeyen siyah-beyazlılar, fazla zarar etmeden oyuncudan çıkmaya çalışacak.