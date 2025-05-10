TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Alman sol bek: Mats Köhlert! Prensip anlaşmasına varıldı

Beşiktaş, Masuaku ile yollar ayrılması halinde Alman sol bek Mats Köhlert ile prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi. Kadro planlamacısı Eduard Graf'ın verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah- beyazlılar, Hollanda Ligi ekiplerinden SC Heerenveen sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Köhlert için ilk teması kurdu. Bu sezon Hollanda Ligi'nde 5 asistle öne çıkan tecrübeli sol bek A takım hariç Alman Milli Takımı'nın tüm yaş gruplarında oynadı.

Hamburg doğumlu ve Hamburg altyapısından yetişen, yaptığı asistlerde dikkat çeken 27 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri 4 milyon euro.