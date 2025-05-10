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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Alman sol bek: Mats Köhlert! Prensip anlaşmasına varıldı

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Alman sol bek: Mats Köhlert! Prensip anlaşmasına varıldı

Sol beke takviye yapmak isteyen Beşiktaş, gündemine Hollanda ekiplerinden Union SC Heerenveen forması giyen 27 yaşındaki Alman Mats Köhlert’i aldı. Siyah beyazlı kulübün oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Alman sol bek: Mats Köhlert! Prensip anlaşmasına varıldı

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Beşiktaş, Masuaku ile yollar ayrılması halinde Alman sol bek Mats Köhlert ile prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi. Kadro planlamacısı Eduard Graf'ın verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah- beyazlılar, Hollanda Ligi ekiplerinden SC Heerenveen sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Köhlert için ilk teması kurdu. Bu sezon Hollanda Ligi'nde 5 asistle öne çıkan tecrübeli sol bek A takım hariç Alman Milli Takımı'nın tüm yaş gruplarında oynadı.

Hamburg doğumlu ve Hamburg altyapısından yetişen, yaptığı asistlerde dikkat çeken 27 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

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