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Haberler Beşiktaş Demir Ege büyülüyor

Demir Ege büyülüyor

Beşiktaş’ta yetişen ve kiralık olarak gittiği Rio Ave’de parlayan Demir Ege için Portekiz ekibi kesenin ağzını açtı. Siyah-beyazlı yönetimle masaya oturacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 06:50
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Demir Ege büyülüyor

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Demir Ege Tıknaz, sezon başında kiralandığı Portekiz ekibi Rio Ave'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Rio Ave, 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Bu transferle birlikte Beşiktaş tarihindeki en yüksek bonservisli oyuncular arasına girdi. Öte yandan, Rio Ave'nin, genç oyuncuyu bir başka Avrupa kulübüne satmak üzere girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Bu durum, hem Beşiktaş'ın kasasına ciddi bir gelir sağlayacak hem de Türk futbolcunun Avrupa'da daha üst seviyelerde boy göstermesinin önünü açacak.

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