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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Gedson Fernandes çılgınlığı! O rakamın altına transfer olmayacak

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes çılgınlığı! O rakamın altına transfer olmayacak

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar son olarak futbolcunun o rakamın altında transfer olmaması için karar aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 10:50
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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes çılgınlığı! O rakamın altına transfer olmayacak

Gedson Fernandes, sezon sonunda transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya aday. Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'si halen Benfica'nın elinde bulunuyor. Ancak Beşiktaş yönetimi, bu duruma rağmen kontrolü elinde tutuyor. Yükselen performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Portekizli oyuncu için Bundesliga'dan da teklifler bekleniyor. Siyah-beyazlılar ise bu ilgi karşısında net bir alt sınır belirledi: 30 milyon euro. Fotomaç'ın haberine göre bu rakamın altında hiçbir teklif değerlendirilmeyecek. Transfer sürecinde sadece bonservis bedeli değil, Gedson Fernandes'in alacağı maaş da kritik rol oynayacak. Beşiktaş'ta yıllık 2,5 milyon Euro kazanan başarılı orta saha, bu rakamın altındaki maaş tekliflerini geri çevirmeye kararlı. Portekizli oyuncunun Beşiktaş ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Siyah-beyazlı yönetim, devre arasında Spartak Moskova'dan gelen 25 milyon Euro'luk teklifi reddetmişti.

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