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Colley’i mumla arıyor
Beşiktaş'ın savunma oyuncuları bu sezon duran toplardan skor üretmekte çok zorlandı, gözler geçmiş yılların golcü stoperlerini arıyor. Takımın stoper ve bek oyuncuları toplamda sadece 4 gol atarken, bu durum hem hücum planlarının daralmasına hem de duran toplarda etkisiz kalınmasına yol açtı. Özellikle duran toplardan elde edilen skorların azalması, Beşiktaş'ın geçmişteki savunma oyuncularının gol katkılarını yeniden gündeme getirdi.
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