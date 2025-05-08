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Haberler Beşiktaş Adalı hamleleri

Adalı hamleleri

Beşiktaş’ı moral ve sportif olarak düzlüğe çıkardıktan sonra, ekonomik açıdan da hedeflerine ulaştırmayı planlayan Başkan Adalı kulübün geleceği için kolları sıvadı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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Adalı hamleleri

Serdal Adalı, en çalkantılı bir dönemde Beşiktaş'ın başkanlık koltuğuna oturdu. Önce teknik direktör Solskjaer ile anlaştı. Takımı deyim yerindeyse dipten aldı. Ve Kartal bir hedefe ulaşmak üzere. Başkan Adalı artık yeni bir döneme giriyor ve asıl sınav şimdi başlıyor. Yeni yönetim ve kadroyla Beşiktaş önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışına hazırlanıyor. Adalı, çilek transferi ve birkaç takviye ile birlikte siyah-beyazlı camiayı önümüzdeki sezon şampiyonluk sevinci yaşatmak istiyor.

HEDEF MALİ BAĞIMSIZLIK

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübü finansal açıdan tam bağımsız hale getirmek, mali yapıyı daha sağlam temellere oturtmak ve sportif başarıları daha da ileriye götürecek yatırımlara alan açmak amacıyla büyük bir hamle başlattı. Bir yandan sermaye artırımına giderken, diğer yandan da Dikilitaş'ta bulunan araziye konut ve işyerleri için ortaklık protokolü imzaladı. Mayıs'taki seçimden güçlü çıkmayı hedefleyen Adalı, Beşiktaş'ın geleceği için tarihi adım attı.

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