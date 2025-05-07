Takım dünü izin yaparak geçirdi

Derbide Fenerbahçe'yi yendikten sonra üçüncülük yarışında yeniden avantajı eline geçiren Beşiktaş'ta oyuncular dünü izin yaparak geçirdiler. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, derbi zaferi sonrasında futbolcularına jest yaparken hazırlıklar bugün kaldığı yerden devam edecek.

ÜÇÜNCÜLÜK FIRSATI GELDİ

Beşiktaş Süper Lig'de bu hafta üçüncülük koltuğuna oturup bir daha bırakmak istemiyor. 3. sırada bulunan Samsunspor'un BAY geçeceği haftada -2 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor ile karşılaşacak olan siyahbeyazlılar, kazanması halinde 1 puanlık farkla üçüncülük koltuğuna oturacak. Kazanması halinde son üç haftaya büyük bir avantajla girecek olan Kara Kartal, bunu koruyup Avrupa biletini kapmak istiyor.

SOLSKJAER RAPORUNU HAZIRLADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, başkanlık seçiminin ardından yeni sezon raporunu yönetime sunacak. Daha önce yapılan görüşmelerde istediği mevkileri yönetime bildiren Norveçli çalıştırıcı, hem gidecek hem de gelecek bazı isimlerle ilgili geniş bir rapor sunacak. Scout ekibi ve Ole Gunnar Solskjaer'in talebine göre yönetim çalışmalarını sürdürecek.