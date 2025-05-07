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1.4 milyar liralık kazanç
Beşiktaş merakla beklenen bedelle sermaye artırımını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün çoğunluk hissesine sahip olduğu Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, tarihimizin en büyük bedelli sermaye artırımı süreci tamamlanmıştır. Şirketimizden alınan bilgiler doğrultusunda, Beşiktaş Futbol A.Ş., rüçhan hakkı kullanımı döneminde satın alınan 445 milyon adet hisseye ek olarak bugün saat 13.00 itibarıyla tamamlanan birincil piyasa işlemlerinde satılan 270 milyon adet hisseden toplam 1 milyar 433 milyon TL gelir elde etmiştir" denildi.
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