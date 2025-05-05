Mert duvar ördü

Üçüncülük yarışında önemli bir virajı dönen Beşiktaş'ta Gedson Fernandes kadar kaleci Mert Günok'un performansı da ön plana çıktı. Altyapısından yetiştiği ve bir süre formasını giydiği eski takımı F.Bahçe'ye karşı harika bir mücadele gösteren Mert Günok, 8 kurtarışa imzasını attı ve kalesini kapatmayı başardı. Özellikle ikinci yarıda Talisca'nın kullandığı frikikte adeta uzayıp topu köşeden çıkartan Mert Günok galibiyetin mimarlarından birisi oldu. Gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Mert, takımının gelecek hafta Adana Demirspor'u ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

DERBİLERİ OYNADIK

Maçın kahramanlarından Mert Günok, bu sezon derbilerde fark yarattıklarını ifade ederek, "Bugün hocamız yine G.Saray maçındaki formatla oynamayı tercih etti. Bu sene derbileri iyi oynadık. Bugün de çok iyi mücadele ettik. Bizim bu sene hedefimiz üçüncü olmak. Sezon başından beri inişli-çıkışlı oyunlarımız oldu ama bu maçlarda hep iyi oynadık. Bugün de galip geldiğimiz için mutluyuz" dedi.