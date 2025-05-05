Kadıköy Kartal'ı!

Haftanın maçında kazanan Beşiktaş oldu... Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Kadıköy'de konuk olan siyah-beyazlılar, bir penaltı kaçırdığı dev derbiyi sezonun ilk yarısında olduğu gibi yine tek golle kazandı. Kara kartala galibiyeti getiren golü 44'üncü dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Beşiktaş, bu galibiyetle Avrupa kupaları için iddiasını sürdürdü. Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışında ağır yara alarak, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşerek şansını mucizelere bıraktı.

PENALTIYI İRFAN KURTARDI

Karşılaşmayı Fenerbahçe, istediği gibi başlayamadı. İlk yarım saat orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Dakikalar 34'ü gösterdiğinde Arthur Masuaku'nun ceza sahasına gönderdiği topa Anderson Talisca eliyle müdahale etti. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi. Gedson, İrfan Can'ı geçemedi. Ancak Mert, 44'te hata yaptı, Portekizli bu ikramı değerlendirdi ve Beşiktaş'ı öne geçirdi. İkinci yarıda Talisca, Edin Dzeko, Tadic, Fred ve Skriniar, Mert'i geçemedi. Maç ilk yarıdaki golle sona erdi.