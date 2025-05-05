CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Kadıköy Kartal'ı!

Kadıköy Kartal'ı!

Beşiktaş, ezeli rakibini deplasmanda tek golle geçti. Dolmabahçe'de F.Bahçe'yi 1-0 yenen Beşiktaş, dün de Kadıköy'deki maçı aynı skorla kazandı. Kartal'a zaferi, Gedson getirdi. F.Bahçe, 8 puan geriye düştü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kadıköy Kartal'ı!

Haftanın maçında kazanan Beşiktaş oldu... Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Kadıköy'de konuk olan siyah-beyazlılar, bir penaltı kaçırdığı dev derbiyi sezonun ilk yarısında olduğu gibi yine tek golle kazandı. Kara kartala galibiyeti getiren golü 44'üncü dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Beşiktaş, bu galibiyetle Avrupa kupaları için iddiasını sürdürdü. Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışında ağır yara alarak, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşerek şansını mucizelere bıraktı.

PENALTIYI İRFAN KURTARDI

Karşılaşmayı Fenerbahçe, istediği gibi başlayamadı. İlk yarım saat orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Dakikalar 34'ü gösterdiğinde Arthur Masuaku'nun ceza sahasına gönderdiği topa Anderson Talisca eliyle müdahale etti. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi. Gedson, İrfan Can'ı geçemedi. Ancak Mert, 44'te hata yaptı, Portekizli bu ikramı değerlendirdi ve Beşiktaş'ı öne geçirdi. İkinci yarıda Talisca, Edin Dzeko, Tadic, Fred ve Skriniar, Mert'i geçemedi. Maç ilk yarıdaki golle sona erdi.

Mourinho geleceği hakkında konuştu!
F.Bahçe'ye Venezuelalı 10 numara!
DİĞER
Doğumda duygusal anlar! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım minik oğullarını ilk kez paylaştı!
CANLI | AKM'de Özgür Özel'e tokatlı saldırı! Provokatör gözaltına alındı son görüntüsü ortaya çıktı
Beşiktaş'tan gündem olacak paylaşım: Adaya veda eden isim...
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 5 Mayıs Pazartesi Bugünkü maçlar 5 Mayıs Pazartesi 07:11
Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! 00:53
Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! 00:52
Bologna, Juventus ile yenişemedi! Bologna, Juventus ile yenişemedi! 00:38
Bologna, Juventus ile yenişemedi! Bologna, Juventus ile yenişemedi! 00:38
Mourinho geleceği hakkında konuştu! Mourinho geleceği hakkında konuştu! 00:31
Daha Eski
G.Saray'dan Icardi açıklaması! G.Saray'dan Icardi açıklaması! 00:31
Beşiktaş'tan gündem olacak paylaşım: Adaya veda eden isim... Beşiktaş'tan gündem olacak paylaşım: Adaya veda eden isim... 00:31
Solskjaer: Bu Beşiktaş'ın değeridir Solskjaer: Bu Beşiktaş'ın değeridir 00:31
Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi! Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi! 00:31
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları 00:31
Icardi'den derbi sonrası flaş paylaşım! Icardi'den derbi sonrası flaş paylaşım! 00:31