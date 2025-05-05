Gedson uçurdu

Bu sezon derbilere damgasını vuran Beşiktaş, Kadıköy'de de istediğini aldı. Ezeli rakibini ligin ilk yarısında olduğu gibi dün de 1-0'lık skorla deviren siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes yine ön plana çıkan isim oldu. Karşılaşmanın her anında yıldızlaşan Portekizli futbolcu, 36. dakikada taraftarlarını üzse de galibiyeti getirmesini bildi. Kazanılan penaltıda kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçemeyen Gedson, 8 dakika sonra Mert Müldür'ün büyük hatasında kendisini affettirmeyi başardı.

Kaleci İrfan Can ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruş yapan Gedson, mücadelenin tek golünü attı. Bu sezon F.Bahçe'den 2 maçta 6 puan çıkarmayı başaran siyah-beyazlılarda Portekizli yıldız da büyük maçlar da fark yarattı. Ligin ilk yarısındaki maçta Trabzonspor filelerini bulan Gedson, daha sonra G.Saray'a karşı da gol sevinci yaşamıştı. Bu sezon 3 büyük maçta da gol sevinci yaşayan Gedson, kötü giden sezonda yüzleri gülümsetmeyi başardı.

OYUNCULARI KUTLUYORUM

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, galibiyetin ardından kendisine ait X hesabından şu paylaşımda bulundu: "Deplasmanda F.Bahçe'yi mağlup ederek camiamıza, büyük taraftarımıza bir derbi zaferi daha armağan eden sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

HEDEFE YÜRÜYORUZ

Gecenin kahramanı Gedson Fernandes, galibiyet için savunma oyuncuları ve Mert Günok'u kutladı. Savunmanın iyi bir performans sergilediğini belirten Gedson, maç sonunda şu ifadeleri kullandı: "Ligdeki hedefimiz için çok önemli bir galibiyet aldık. Bireysel rakamlara asla bakmıyorum. Her oyuncu gol atmak, asist yapmak ister ama önemli olan takımın ortak hedefi, takıma yardımcı olmak. Bu seneki hedefimiz olan üçüncülük için iyi bir şekilde ilerliyoruz."

LAZER ŞOKU

Gedson Fernandes kaçırdığı penaltı öncesinde tribünlerden lazer tacizine maruz kaldı. Gözüne gelen lazer ışığı nedeniyle penaltıyı atmakta geciken ve hakeme şikayette bulunan Gedson, daha sonra topun başına geldi ve İrfan Can'ı geçemedi.

JOKER MASUAKU

Savunmada yaşanan sıkıntılar nedeniyle büyük bir özveri ile savunmanın göbeğinde forma giyen Arthur Masuaku, derbinin en iyilerinden birisi oldu. İlk yarıda savunmada Paulista ile birlikte forma giyen başarılı futbolcu, ikinci yarıda ise Uduokhai'nin oyuna dahil olmasıyla birlikte gerçek mevkisi olan sol beke döndü. Performansıyla uzun yıllardır stoper oynuyormuş gibi bir grafik çizdi.