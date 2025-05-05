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Haberler Beşiktaş Derbi canavarı

Derbi canavarı

Solskjaer'li Beşiktaş durdurulamıyor. Bu sezon Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası'na erken havlu atan Beşiktaş Solskjaer'le birlikte derbilerde zaferle ayrılarak taraftarın gönlünü aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 06:50
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Derbi canavarı

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe'ye karşı çıktığı ilk derbi sınavını da başarıyla geçti. Siyahbeyazlıların başına 19 Ocak 2025'te geçen Norveçli teknik adam, derbilerde adeta gövde gösterisi yaptı. 52 yaşındaki teknik direktör, Türkiye'de çıktığı ilk derbi maçında Galatasaray'ı 2-1, Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a karşı 2-1'lik galibiyet sevinci yaşadı.

DERBİLERDE 3'TE 3

Dün de Kadıköy'de oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlileri 1-0 yenerek derbilerde 3'te 3 yapan Norveçli çalıştırıcı kötü geçen bir sezonda taraftarlarının gönlünü aldı. Öte yandan Beşiktaş, bu sezon oynadığı 7 derbinin 5'inden galibiyetle ayrıldı. Tek yenilgisini Galatasaray deplasmanında alan siyah-beyazlılar, beraberliğini ise Trabzonspor'a karşı deplasmanda yaşadı.

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