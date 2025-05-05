Solskjaer: "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye karşı tüm oyuncularımız savaşma ruhu gösterdi. Birlikte savaştık. Beşiktaşlılığı gösterdiler sahada. Sezon sonu bizim için çok önemli olacak. 3. olmak istiyoruz. Hepsi çok iyi oyuncular ama kolektif olarak birlikte savaşmamız gereken bir durumdayız. Bugün harika mı oynadık, hayır ama kramp girene kadar koşan oyuncular vardı sahada. Birbiri için koşan, savaşan oyuncular gördük. Benim amacım daha istikrarlı bir takım yaratmak. Takım iyi antrenman yapıyor" dedi.