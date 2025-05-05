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Haberler Beşiktaş Birlikte savaştık

Birlikte savaştık

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, “Fenerbahçe’ye karşı tüm oyuncularımız savaşma ruhu gösterdi. Birlikte savaştık” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 06:50
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Birlikte savaştık

Solskjaer: "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye karşı tüm oyuncularımız savaşma ruhu gösterdi. Birlikte savaştık. Beşiktaşlılığı gösterdiler sahada. Sezon sonu bizim için çok önemli olacak. 3. olmak istiyoruz. Hepsi çok iyi oyuncular ama kolektif olarak birlikte savaşmamız gereken bir durumdayız. Bugün harika mı oynadık, hayır ama kramp girene kadar koşan oyuncular vardı sahada. Birbiri için koşan, savaşan oyuncular gördük. Benim amacım daha istikrarlı bir takım yaratmak. Takım iyi antrenman yapıyor" dedi.

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