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Haberler Beşiktaş Solskjaer'den flaş Mourinho sözleri! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi...

Solskjaer'den flaş Mourinho sözleri! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında dev derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu mücadele öncesi misafir takım Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'den, Jose Mourinho için dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 12:18
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Solskjaer'den flaş Mourinho sözleri! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi...

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe derbisi öncesi Jose Mourinho hakkında BBC'ye açıklamalarda bulundu.

Solskjaer'den flaş Mourinho sözleri! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi...

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

"HATA YAPMA LÜKSLERİ YOK"

Fenerbahçe, Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında kovalıyor. Aralarında sekiz puan fark var ve beş maç kaldı. Hata yapma lüksleri yok. Mourinho'nun bu tabloyu lehine çevirmek için ne planladığını kim bilebilir?

Solskjaer'den flaş Mourinho sözleri! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi...

OLE, MOURINHO İLE YAŞADIĞI TARTIŞMAYI HATIRLATTI

Ole Gunnar Solskjaer, Nisan 2021'de Jose Mourinho ile yaşadığı sözlü atışmayı hatırlattı. Son Heung-min'in bir pozisyonda hakemi aldattığını ima eden Norveçli çalıştırıcı'nın sözlerine Jose Mourinho sert bir yanıt vermişti. Solskjaer, yaptığı açıklamada, "Eğer oğlum böyle bir davranışta bulunsaydı, ona yemek vermezdim" demişti.

Solskjaer'den flaş Mourinho sözleri! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi...

Mourinho ise bu sözlere klasik üslubuyla yanıt vermişti: "Neyse ki Sonny'nin babası, Ole'den daha iyi bir adam. Bir baba, ne olursa olsun çocuklarını beslemelidir; gerekirse çalarak bile.

Solskjaer'den flaş Mourinho sözleri! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi...

"UMARIM JOSE'NİN KÖTÜ GECELERİNDEN BİRİ OLUR"

Galatasaray maçında gördüm; eğer ev sahibiysen ve bu tarz maçları kazanıyorsan, daha iyi bir şey yok. Ama evinde kazanamıyorsan, daha kötüsü de yok. Umarım bu, Jose'nin kötü gecelerinden biri olur.

Solskjaer'den flaş Mourinho sözleri! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi...

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