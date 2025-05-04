Solskjaer'den flaş Mourinho sözleri! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi...
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında dev derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu mücadele öncesi misafir takım Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'den, Jose Mourinho için dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte o sözler...
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe derbisi öncesi Jose Mourinho hakkında BBC'ye açıklamalarda bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMALAR:
OLE, MOURINHO İLE YAŞADIĞI TARTIŞMAYI HATIRLATTI
Mourinho ise bu sözlere klasik üslubuyla yanıt vermişti: "Neyse ki Sonny'nin babası, Ole'den daha iyi bir adam. Bir baba, ne olursa olsun çocuklarını beslemelidir; gerekirse çalarak bile.
"UMARIM JOSE'NİN KÖTÜ GECELERİNDEN BİRİ OLUR"
Galatasaray maçında gördüm; eğer ev sahibiysen ve bu tarz maçları kazanıyorsan, daha iyi bir şey yok. Ama evinde kazanamıyorsan, daha kötüsü de yok. Umarım bu, Jose'nin kötü gecelerinden biri olur.
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