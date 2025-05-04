Solskjaer'den flaş Mourinho sözleri! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi...

Mourinho ise bu sözlere klasik üslubuyla yanıt vermişti: "Neyse ki Sonny'nin babası, Ole'den daha iyi bir adam. Bir baba, ne olursa olsun çocuklarını beslemelidir; gerekirse çalarak bile.

"UMARIM JOSE'NİN KÖTÜ GECELERİNDEN BİRİ OLUR"



Galatasaray maçında gördüm; eğer ev sahibiysen ve bu tarz maçları kazanıyorsan, daha iyi bir şey yok. Ama evinde kazanamıyorsan, daha kötüsü de yok. Umarım bu, Jose'nin kötü gecelerinden biri olur.