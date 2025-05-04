Beşiktaş'ta Mert Günok: Hedefimiz Avrupa Ligi

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde kalede devleşen Mert Günok, 8 kurtarış ile bu sezonki en iyi performanslarından birine imza attı.

Tecrübeli kaleci, mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"HEDEFİMİZ AVRUPA LİGİ"

"Özellikle ligin sonuna doğru gelirken, çoğu maçta zorlandığımız maçlar oldu. Biz de insanız bazen istediğimiz oyunu sergileyemiyoruz. Geçen sene de iyi bir oyunumuz yoktu, bu sene de zaman zaman yok ama ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kulüp olarak sezon başlarında iyi başladığımız söylenebilir ama bir süre sonra geriye çektirilmek istediğimiz anlar da oluyor. Bu sene hedefimiz Avrupa Ligi. Ama gelecek yılın başından itibaren, taraftarımıza bir mesajım olacak."

"TARAFTARIMIZ BİRLİK OLSUN"

"Bizi dışarıdan durdurmak istiyorlar. Biz kendi sosyal medyamızla, kendi taraftarımızla önümüzdeki seneye çok iyi başlamalıyız. Bu sene de kalan tüm maçları kazanmalıyız. Taraftarımız kalan haftalarda bizi desteklemeye devam etsinler. Olan oldu bu sene. Seneye Avrupa Ligi'nde olmak istiyoruz. Gelecek yıl da daha güçlü olacağımız için, taraftarımızdan ricam, dışarıdan bizi bozmak isteyenleri dinlemeyip birlik oluştursunlar."