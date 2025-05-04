CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Mert Günok: Hedefimiz Avrupa Ligi

Beşiktaş'ta Mert Günok: Hedefimiz Avrupa Ligi

Beşiktaş kalecisi Mert Günok, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 22:05
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Mert Günok: Hedefimiz Avrupa Ligi

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde kalede devleşen Mert Günok, 8 kurtarış ile bu sezonki en iyi performanslarından birine imza attı.

Tecrübeli kaleci, mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"HEDEFİMİZ AVRUPA LİGİ"

"Özellikle ligin sonuna doğru gelirken, çoğu maçta zorlandığımız maçlar oldu. Biz de insanız bazen istediğimiz oyunu sergileyemiyoruz. Geçen sene de iyi bir oyunumuz yoktu, bu sene de zaman zaman yok ama ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kulüp olarak sezon başlarında iyi başladığımız söylenebilir ama bir süre sonra geriye çektirilmek istediğimiz anlar da oluyor. Bu sene hedefimiz Avrupa Ligi. Ama gelecek yılın başından itibaren, taraftarımıza bir mesajım olacak."

"TARAFTARIMIZ BİRLİK OLSUN"

"Bizi dışarıdan durdurmak istiyorlar. Biz kendi sosyal medyamızla, kendi taraftarımızla önümüzdeki seneye çok iyi başlamalıyız. Bu sene de kalan tüm maçları kazanmalıyız. Taraftarımız kalan haftalarda bizi desteklemeye devam etsinler. Olan oldu bu sene. Seneye Avrupa Ligi'nde olmak istiyoruz. Gelecek yıl da daha güçlü olacağımız için, taraftarımızdan ricam, dışarıdan bizi bozmak isteyenleri dinlemeyip birlik oluştursunlar."

İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları
Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi!
DİĞER
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Gol sonrası taraftarlardan 'Ali Koç istifa' tezahüratları
CANLI | AKM'de Özgür Özel'e tokatlı saldırı! Provokatör gözaltına alındı... AK Parti'den açıklama, Başkan Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu
Icardi'den derbi sonrası flaş paylaşım!
F.Bahçe'de umutlar tükendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Solskjaer: Bu Beşiktaş'ın değeridir Solskjaer: Bu Beşiktaş'ın değeridir 21:46
Solskjaer Beşiktaş tarihine geçti! İşte o istatistik Solskjaer Beşiktaş tarihine geçti! İşte o istatistik 21:43
Icardi'den derbi sonrası flaş paylaşım! Icardi'den derbi sonrası flaş paylaşım! 21:42
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları 21:40
Gedson Fernandes'ten Mourinho sözleri! Gedson Fernandes'ten Mourinho sözleri! 21:35
F.Bahçe taraftarlarını sinirlendiren tablo! Mourinho... F.Bahçe taraftarlarını sinirlendiren tablo! Mourinho... 21:27
Daha Eski
Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi! Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi! 21:24
F.Bahçe'de umutlar tükendi! F.Bahçe'de umutlar tükendi! 21:20
F.Bahçe tribünleri Beşiktaş'ı alkışladı! F.Bahçe tribünleri Beşiktaş'ı alkışladı! 21:20
Chelsea evinde Liverpool'u mağlup etti! Chelsea evinde Liverpool'u mağlup etti! 21:07
Beşiktaş'a Mert Günok şoku! Beşiktaş'a Mert Günok şoku! 21:04
Kadıköy'deki dev derbi Beşiktaş'ın! Kadıköy'deki dev derbi Beşiktaş'ın! 21:03