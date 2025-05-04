Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Oyuncularıma güvenim sonsuz

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer, dev derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O İFADELER

"Bugün iyi bir takıma karşı oynayacağız. Hazır olan her oyuncuyu kadroya almak istedik. Serkan Emrecan Terzi geçen hafta fırsatı çok iyi değerlendirdi. Masuaku da sezon boyunca harika performans gösteriyor. Onun gücünden ve temposundan faydalanacağız. Yoğun bir derbi olacak. Deplasmandaki ilk derbim. Bu yüzden sabırsızlıkla derbiyi bekliyorum."

"OYUNCULARIMA GÜVENİM SONSUZ"

"Motivasyonumuz çok yüksek bugün. Çok büyük bir maça çıkacağız. Hedefimiz 3. olmak ve bunun için puanları almak zorundayız. 3. olmak isteyen diğer takımlar da var. En iyi şekilde 3. olmak için kendimizi göstermeliyiz. Oyuncularıma güveniyorum, onlara güvenim sonsuz. Yeteneklerini göstereceklerine dair güvencim tam."