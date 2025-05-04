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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Oyuncularıma güvenim sonsuz

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Oyuncularıma güvenim sonsuz

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 18:24 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 18:30
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Oyuncularıma güvenim sonsuz

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer, dev derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

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"Bugün iyi bir takıma karşı oynayacağız. Hazır olan her oyuncuyu kadroya almak istedik. Serkan Emrecan Terzi geçen hafta fırsatı çok iyi değerlendirdi. Masuaku da sezon boyunca harika performans gösteriyor. Onun gücünden ve temposundan faydalanacağız. Yoğun bir derbi olacak. Deplasmandaki ilk derbim. Bu yüzden sabırsızlıkla derbiyi bekliyorum."

"OYUNCULARIMA GÜVENİM SONSUZ"

"Motivasyonumuz çok yüksek bugün. Çok büyük bir maça çıkacağız. Hedefimiz 3. olmak ve bunun için puanları almak zorundayız. 3. olmak isteyen diğer takımlar da var. En iyi şekilde 3. olmak için kendimizi göstermeliyiz. Oyuncularıma güveniyorum, onlara güvenim sonsuz. Yeteneklerini göstereceklerine dair güvencim tam."

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