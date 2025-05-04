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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gedson Fernandes'ten Jose Mourinho sözleri!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gedson Fernandes'ten Jose Mourinho sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Derbi zaferini getiren golü kaydeden Gedson Fernandes mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 21:36
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gedson Fernandes'ten Jose Mourinho sözleri!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında derbide Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Galibiyet golünü kaydeden Gedson Fernandes derbinin ardından konuştu.

İŞTE O SÖZLER

Gedson Fernandes: "Bireysel rakamlara asla bakmıyorum. Her oyuncu gol atmak, asist yapmak ister ama önemli olan takımın ortak hedefi, takıma yardımcı olmak. Sürekli takıma yardım etmek birisiyim. Elimden geleni yapmak isteyen birisiyim. Diğer takım arkadaşlarım da öyle. Bu seneki hedefimiz olan üçüncülük için iyi bir şekilde ilerliyoruz."

MOURINHO SÖZLERİ

"Benim için bireysel olarak çok önemli bir insan. Gelişmemde çok yardımı dokundu bana. Kendisine teşekkür ediyorum. Ağırlığı olan, çok önemli bir teknik direktör. Bendeki yeri de özel."

"PAULISTA DEFANSIN PATRONU..."

"Defansın lideri Gabriel. Kendisi defansif anlamda bize çok büyük fayda sağlıyor. Defansın patronu, takıma çok yardımcı olan birisi. Bugünkü bu büyük galibiyeti için defans oyuncularımız, Mert'i tebrik ediyorum. Çok iyi performans sergilediler. Çok büyük bir galibiyet aldık. Ligdeki hedefimiz için çok önemli bir galibiyet aldık." dedi.

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