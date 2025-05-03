Serdal Adalı ilk kez

Adalı, siyah- beyazlı kulübün 29 Aralık 2024'te gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilmişti. Öte yandan Adalı, başkanlık macerasındaki ilk derbi galibiyetini bu sezon Galatasaray'a karşı 2-1'lik skorla yaşamıştı.

GALİBİYETİ YOK

Başkan Serdal Adalı'nın siyah beyazlı kulüpte farklı dönemlerde yönetici olarak görev yaptığı zamanlarda oynanan Fenerbahçe derbilerinde galibiyeti yok. Adalı, Beşiktaş'ta iki farklı dönemde yöneticilik yaparken, 6 kez Fenerbahçe derbisi gördü. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşarken, galibiyet alamadı. Adalı, bu süreçte ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı.