Galatasaray istiyordu! Berke Özer'e transferde Beşiktaş kancası
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Berke Özer ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İkas Eyüpspor'un kalecisi ile son olarak bir başka Süper Lig devi Beşiktaş'ın da ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
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24 yaşındaki kalecinin bu sezon gösterdiği performans teknik direktör Solskjaer'in de dikkatini çekti. Yönetim eflatun-sarı yetkilileri arayarak oyuncunun şartlarını sordu.
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