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Haberler Beşiktaş Galatasaray istiyordu! Berke Özer'e transferde Beşiktaş kancası

Galatasaray istiyordu! Berke Özer'e transferde Beşiktaş kancası

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Berke Özer ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İkas Eyüpspor'un kalecisi ile son olarak bir başka Süper Lig devi Beşiktaş'ın da ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 09:48
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Galatasaray istiyordu! Berke Özer'e transferde Beşiktaş kancası

Berke Özer, İkas Eyüpspor'da sergilediği performansla transferin gözde isimlerinden birisi haline geldi.

Galatasaray istiyordu! Berke Özer'e transferde Beşiktaş kancası

Futbolcunun adı transferde özellikle Galatasaray ile sık bir şekilde anılıyor.

Galatasaray istiyordu! Berke Özer'e transferde Beşiktaş kancası

Berke ile ilgili son olarak flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların, Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer ile ilgilendiği öğrenildi.

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