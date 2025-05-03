Beşiktaş'tan Sulemana harekatı! Kartal'a sol kanat İngiltere'den geliyor

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, küme düşen Southampton takımının sol kanat oyuncusu Kamaldeen Sulemana ile ilgileniyor. Punchng'nin haberine göre; siyah-beyazlı ekip, eski Trabzonsporlu Paul Onuachu'dan sonra Sulemana'yı da kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfediyor. 22 yaşındaki oyuncunun menajerleri ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiği Ganalı oyuncunun Türkiye'de futbol oynamaya sıcak baktığı bildirildi.

OPSİYONLU KİRALIK OLABİLİR

İngiliz kulübü, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Ganalı oyuncu için 10 milyon euro bonservis talep ediyor. Siyah-beyazlılar ise satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon 14 karşılaşmada forma giyen Sulemana, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. İçe kat etme özelliği ile dikkat çeken Ganalı yıldıza Solskjaer'in olumlu rapor verdiği bildirildi. Yönetimin yakında masaya oturması bekleniyor. Ayrıca, Fransa'dan Nantes, Lens ve İtalya'dan Genoa'nın Sulemana'yı kadrosuna katmak istediği gelen bilgiler arasında.