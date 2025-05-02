TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz müjdesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor.

Takvim'deki habere göre Kara Kartal'ın hedefindeki bir başka isim ise Rıdvan Yılmaz. İskoç ekibi Rangers'ta forma terleten futbolcunun takımdan ayrılacağı ve Beşiktaş'a döneceği iddia edildi.

Siyah-beyazlılarda yönetimin de Rıdvan Yılmaz için çalışmalara başladığı vurgulandı. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 29 karşılaşmada görev alırken 2 kez asist üretti.

Rıdvan'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.