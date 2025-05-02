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Haberler Beşiktaş Derbileri oynuyor

Derbileri oynuyor

Anadolu ekiplerine karşı zorlanan siyahbeyazlılar, G.Saray, F.Bahçe ve Trabzonspor ile oynadığı 5 maçta 1 kez yenildi ve 10 puan topladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 06:50
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Derbileri oynuyor

Süper Lig'de üçüncülük mücadelesi veren ve kalan tüm maçlarından galibiyetle ayrılmak isteyen siyah-beyazlılar, Pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olmaya hazırlanıyor. Anadolu takımlarıyla oynadığı maçlarda sorun yaşayan siyah-beyazlılar, bunun aksine derbilerde istediği sonuçları almayı başarıyor. Kara Kartal bu sezon ezeli rakipleri ile 5 kez karşı karşıya geldi.

Galatasaray'a bu sezonki tek yenilgisini tattıran siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısındaki maçta ise yenilmişti. F.Bahçe'yi ilk yarıda deviren siyah-beyazlılar, Trabzonspor'dan ise iki maçta 4 puan aldı. Sahaya çıktığı 5 derbide sadece G.Saray'a yenilen Beşiktaş, çıktığı 5 karşılaşmadan 10 puan toplamayı başardı. Solskjaer Galatasaray ve Trabzonspor galibiyetlerinde takımın başında yer aldı.

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