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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yeni sezon için kolları sıvadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yeni sezon için kolları sıvadı

Başkan Serdal Adalı, ekibiyle çalışmalara büyük hız verdi. Ekonomik açıdan kulübü rahatlatacak projeleri hayata geçirecek olmanın rahatlığı ile yıldız transfer hamlesine yakında başlayacağı iddia edildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yeni sezon için kolları sıvadı

YÖNETİM YOĞUN MESAİDE

Teknik heyet ve yönetimi ile birlikte Beşiktaş'ı yeni sezona en iyi şekilde hazırlamanın planlarını yapan Başkan Serdal Adalı masadan kalktı ve sahaya indi. Ekonomik ve sportif olarak dört bir koldan çalışmalara başlayan kurmaylar yoğun çaba içine girdi. Adalı, Siyah-beyazlı kulübü mali açıdan düzlüğe çıkaracak hamlelerden elde edilecek gelirleri teminat gösterip tecrübeli isimlere forma giydirmeyi ve takımı güçlendirmeyi planlıyor.

DERBİ VE SEÇİM ALARMI

Bir yandan teknik heyet diğer yandan idari isimler Süper Lig'de girilen son virajdan en az hasarla çıkıp Avrupa biletinin hesaplarını yaparken, bu arada seçim için çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Hafta sonu Kadıköy'de oynanacak derbi için takımla birlikte olan kurmaylar oyunculara moral motivasyon aşılıyor. Derbiyi kazasız atlatmanın hesaplarını yapan yönetim, arkalarına alacakları bu rüzgârla seçime daha güçlü hazırlanacaklarını vurguluyor.

MORAL ZİYARETİ

Başkan Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde; Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Buluşmada Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu da yer aldı. Bir İtalyan restoranı tarafından takıma özel hazırlanan menünün sunulduğu yemekte siyahbeyazlıların son durumu hakkında teknik direktör Solskjaer'den bilgi alan Başkan Adalı, siyah-beyazlılara Trendyol Süper Lig'deki Fenerbahçe maçında başarılar diledi.

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