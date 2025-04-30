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Haberler Beşiktaş Derbi kozu Immobile

Derbi kozu Immobile

Atakaş Hatayspor maçında hat-trick yaparak suskunluğunu bozan İtalyan yıldız, F.Bahçe derbisinde takımının en önemli gol silahı olacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Derbi kozu Immobile

Süper Lig'de son yıllarda şampiyonluk yarışına erkenden havlu atan Beşiktaş, bu sezon büyük maçlardaki performansı ile dikkat çekiyor. Ezeli rakipleri G.Saray, F.Bahçe ve Trabzonspor'a karşı bu sezon ligde 5 maç yapan Kara Kartal, rakiplerinden 10 puan topladı. G.Saray'a karşı iki maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden siyah- beyazlılar, F.Bahçe'yi Tüpraş'ta yenmiş ve Trabzonspor'dan ise 4 puan almıştı.

RAFA DESTEK VERECEK

Büyük maçları iyi oynayan Beşiktaş'ta bu hafta oynanacak olan F.Bahçe derbisinde en büyük gol silahı Ciro İmmobile olacak. Süper Lig'deki 3 haftalık suskunluğunu Hatayspor önünde attığı 3 golle sonlandıran İtalyan futbolcu, derbiye de özel olarak hazırlanıyor. İleride tek başına görev alması beklenen tecrübeli golcüyü, G.Saray derbisinin yıldızı olan Portekizli Rafa Silva destekleyecek. Bu ikili derbide gole en yakın isimler olacak.

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