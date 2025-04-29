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Haberler Beşiktaş Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 12:52
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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, oyuncuların ayak tenisi oynamalarıyla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerine çalışıldığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı takımın bugünkü idmanına savunma oyuncuları Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu, sakatlıkları nedeniyle katılmadı.

Sakatlığını atlatan Felix Uduokhai ise bireysel çalışmalarına başladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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